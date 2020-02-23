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Выборы президента США - 2020

NYT: Сандерс лидирует на собраниях активистов Демократической партии США в Неваде

Он получает 54,6% голосов

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс с большим отрывом от остальных претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии лидирует на собраниях активистов (кокусов) этой партии, проходящих в субботу в штате Невада. Такие оценки представила газета "Нью-Йорк таймс".

На встречах партийных активистов, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов или республиканцев. Встречи начались в 12:00 по времени западного побережья США (23:00 мск).

По выкладкам газеты, Сандерс получает 54,6% голосов партийных активистов. На втором месте со значительным отрывом идет бывший вице-президент США Джозеф Байден (17,8%), на третьем - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,6%). За ними следуют экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж (8,5%) и миллиардер из Калифорнии Том Стейер (7,9%).

Эти выкладки отражают данные, поступившие более чем с 3% участков. Расклад сил может измениться до завершения собраний партактивистов. Однако "Нью-Йорк таймс", телекомпании Си-эн-эн, Эн-би-си и Эй-би-си единодушно прогнозируют уверенную победу Сандерсу.

Республиканцы, не проводящие кокусы в Неваде, направляют на свой съезд от этого штата 25 делегатов. Их голоса отданы нынешнему президенту страны Дональду Трампу. Такое решение было единогласно принято в субботу на заседании центрального комитета отделения республиканцев в Неваде.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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