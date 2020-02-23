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Выборы президента США - 2020
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Трамп заявил, что никто не докладывал ему о "попытках" РФ помочь избранию Сандерса

Ранее американский лидер заявил, что демократы хотят не допустить выдвижения сенатора единым кандидатом от партии на выборах 2020 года, распространяя слухи о его поддержке со стороны Москвы

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прокомментировал утверждения о якобы имеющих место попытках Москвы оказать содействие предвыборной кампании сенатора Берни Сандерса, отметив, что ему об этом никто не докладывал. Соответствующую запись американский лидер разместил в субботу на своей странице в сети Twitter.

Президент процитировал сообщение телеканала Fox News, в котором содержались данные утверждения, сопроводив их собственным комментарием. "А мне почему никто об этом не сказал?" - написал Трамп.

Президент США также поздравил своего потенциального соперника на предстоящих президентских выборах 2020 года с успехом на собраниях активистов Демократической партии в штате Невада, где он лидирует с большим отрывом от остальных претендентов. 

"Кажется, сумасшедший Берни показывает хорошие результаты в великом штате Невада. [Джозеф] Байден и остальные выглядят слабыми, и уж точно никакого шанса нет на то, что мини-Майк [Блумберг] (Трамп часто насмехается над Блумбергом из-за его низкого роста - прим. ТАСС) сможет перезапустить свою кампанию после худшего в истории предвыборных дебатов выступления. Поздравляю, Берни, и не позволяй им отобрать у тебя победу!" - написал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что демократы хотят не допустить выдвижения Сандерса единым кандидатом от партии на выборах 2020 года, распространяя слухи о его поддержке со стороны России. Газета The Washington Post в пятницу вышла со статьей о том, что американские власти информировали Сандерса о попытках помощи со стороны Москвы. О каком именно содействии идет речь, издание не уточнило.

Как сообщила в субботу газета The New York Times, Сандерс с большим отрывом лидирует на собраниях активистов в штате Невада. По выкладкам издания, Сандерс получает 54,6% голосов партийных активистов. На втором месте идет бывший вице-президент США Джозеф Байден (17,8%), на третьем - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,6%). За ними следуют экс-мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж (8,5%) и миллиардер из Калифорнии Том Стейер (7,9%).

На таких встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США. Встречи в Неваде начались в субботу в 12:00 по времени западного побережья США (23:00 мск).

На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАТрамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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Выборы президента США - 2020
NYT: Сандерс лидирует на собраниях активистов Демократической партии США в Неваде
Он получает 54,6% голосов
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