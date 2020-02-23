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Sky: в боях за Триполи убиты 16 турецких военнослужащих и свыше 100 наемников

Ранее сообщалось, что три высокопоставленных турецких офицера и их сирийский переводчик погибли при обстреле силами ЛНА 18 февраля морского порта Триполи

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 16 военнослужащих Турции и более 100 переброшенных ею в Ливию из Сирии наемников убиты в результате столкновений в районе Триполи. Такие данные приводит в воскресенье телеканал  Sky News Arabia со ссылкой на источники в Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

"16 турецких военных и свыше 100 сирийских наемников убиты в боях за Триполи", - указали они. В субботу сообщалось, что три высокопоставленных турецких офицера и их сирийский переводчик погибли при обстреле силами ЛНА 18 февраля морского порта Триполи, в результате чего была уничтожена партия оружия и военной техники, доставленная турецким грузовым судном для группировок, поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. По данным телеканала Al Arabia, тела этих военнослужащих были переправлены самолетом на военную базу к югу от Анкары из единственного функционирующего в ливийской столице аэропорта Митига.

Как передало в воскресенье издание Erem News, ссылаясь на источники в местных силах безопасности, при этом обстреле порта Триполи погиб командующий турецкими силами в Ливии генерал Халил Сойсал. Он получил ранения во время атаки сил ЛНА и был доставлен в госпиталь, однако врачи не смогли спасти его. Erem News утверждает, что вместе с генералом были еще убиты еще один турецкий офицер, переводчик-сириец и три члена формирований ПНС. Примечательно, что накануне во время одного из выступлений президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые признал гибель в Ливии "нескольких военнослужащих" ВС страны, не уточнив при этом их число.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря 2019 года объявил о начале решающего наступления на Триполи. В свою очередь ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

Командование ЛНА неоднократно обвиняло Анкару в поставках оружия и оказании другой материально-технической помощи триполийскому кабинету министров в обход международного эмбарго, а также переброске из Сирии в Ливию сотен наемников, в том числе террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги
СирияТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипСаррадж, ФаизХафтар, Халифа
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