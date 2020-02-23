Хаменеи заявил, что иностранные СМИ активно отговаривали иранцев от участия в выборах

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Иностранные средства массовой информации не упускали ни одной возможности, чтобы отговорить граждан Ирана от участия в выборах в Меджлис (парламент) Ирана. Об этом заявил в воскресенье руководитель и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

"Недружественная пропаганда началась за несколько месяцев до выборов и ближе к их началу усилилась, - цитирует его агентство Tasnim. - За два дня, используя тему вируса, их СМИ не упускали ни одной возможности, чтобы отговорить людей от участия в выборах".

Голосование на выборах в Меджлис прошло в Иране в пятницу. 7148 человек претендуют на 290 мест в законодательном органе. Официальные данные по явке еще не объявлены, но, по данным экзитполов, она в целом по стране составила 39-40%.

Информация о первых случаях заболевания в Иране, спровоцированного новым коронавирусом, появилась 19 февраля. На текущий момент было зарегистрировано 28 случаев. Число подтвержденных Минздравом жертв составляет пять человек. В субботу и воскресенье также сообщалось о новых жертвах в провинциях Мазендеран и Маркази. Таким образом, общее число смертей может достигать семи.