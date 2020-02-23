{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хаменеи заявил, что иностранные СМИ активно отговаривали иранцев от участия в выборах

Голосование на выборах в Меджлис прошло в стране 21 февраля. Официальные данные по явке еще не объявлены

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Иностранные средства массовой информации не упускали ни одной возможности, чтобы отговорить граждан Ирана от участия в выборах в Меджлис (парламент) Ирана. Об этом заявил в воскресенье руководитель и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

"Недружественная пропаганда началась за несколько месяцев до выборов и ближе к их началу усилилась, - цитирует его агентство Tasnim. - За два дня, используя тему вируса, их СМИ не упускали ни одной возможности, чтобы отговорить людей от участия в выборах".

Голосование на выборах в Меджлис прошло в Иране в пятницу. 7148 человек претендуют на 290 мест в законодательном органе. Официальные данные по явке еще не объявлены, но, по данным экзитполов, она в целом по стране составила 39-40%.

Информация о первых случаях заболевания в Иране, спровоцированного новым коронавирусом, появилась 19 февраля. На текущий момент было зарегистрировано 28 случаев. Число подтвержденных Минздравом жертв составляет пять человек. В субботу и воскресенье также сообщалось о новых жертвах в провинциях Мазендеран и Маркази. Таким образом, общее число смертей может достигать семи.

Теги
ИранХаменеи, Али
Реклама на ТАСС
Украинский телеканал "Интер" показал фильмы о советских десантниках, несмотря на запрет
В стране не отмечают 23 февраля на официальном уровне. Местным телеканалам запрещено транслировать фильмы и передачи в честь праздника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС