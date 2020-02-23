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Украинский телеканал "Интер" показал фильмы о советских десантниках, несмотря на запрет

В стране не отмечают 23 февраля на официальном уровне. Местным телеканалам запрещено транслировать фильмы и передачи в честь праздника

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украинский телеканал "Интер" утром в воскресенье продемонстрировал два фильма о советских десантниках, несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны о запрете подобных тематических трансляций в честь 23 февраля.

"Всем, кто остался верен своей родине, посвящается", - так "Интер" озаглавил цикл фильмов, которые транслировал в течение двух последних дней в связи с 23 февраля. В воскресенье в 6:40 мск на телеканале состоялся показ картины об учениях советских десантников "В зоне особого внимания", а в 8:30 мск была продемонстрирована его вторая часть - "Ответный ход". Накануне "Интер" транслировал эти же фильмы, а также "Захват".

На Украине не отмечают 23 февраля на официальном уровне. В 2014 году на тот момент президент страны Петр Порошенко перенес День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября. При этом Порошенко отменил действие указа о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля.

20 февраля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напомнил телеканалам страны о запрете транслировать в честь 23 февраля фильмы и передачи, которые могут каким-то образом создавать "положительный образ работников государства-агрессора", и пообещал тщательно мониторить все эфиры. Регулятор уточнил, что законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики" [принят парламентом Украины 9 апреля 2015 года] запрещается распространение "аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, оправдывающих или признающих правомерным оккупацию Украины". В Нацсовете также подчеркнули, что на Украине действует запрет на трансляцию телеканалами фильмов, произведенных в России.

Телеканал "Интер", кроме прочего, реализует специальный проект "Наша Победа", в рамках которого каждый день в программе "Утро с "Интером" выходят сюжеты о Великой Отечественной войне к 75-летию Победы. В рамках программы введена специальная рубрика-календарь о важных событиях, которые произошли в этот день на фронтах Великой Отечественной войны, о легендарных полководцах и о людях, совершивших выдающиеся подвиги.

"Интер" ежегодно оказывается в эпицентре скандалов в связи с организацией концертов, посвященных важным и знаменательным датам, установленным в советские времена, а также подготовкой специальных программ, посвященных Дню Победы. Телеканал, обвиняемый на Украине в пророссийской политике, атакуют местные радикалы, а регулятор наказывает штрафами. "Интер" входит в медиахолдинг Inter Media Group, который состоит в международной группе компаний Group DF, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичФирташ, Дмитрий Васильевич
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