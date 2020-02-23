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Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,5%

Как заявил глава МВД страны Абдольреза Рахмани Фазли, причиной задержки объявления явки стала необходимость согласования всех показателей

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Явка на прошедших в пятницу выборах в Меджлис (парламент) Ирана составила 42,5%. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел страны Абдольреза Рахмани Фазли.

"Явка на этих выборах составила 42,5%", - сказал он. Выступление министра транслировалось по государственному телевидению Ирана. По его словам, проголосовали "24 512 404 человека, из которых 48% - женщины".

Таким образом, явка стала рекордно низкой за всю историю выборов в Меджлис после революции в Иране. Средний показатель на 10 предыдущих парламентских выборах составлял около 60%, а минимальный - 51%.

Фазли объяснил, что причиной задержки объявления явки стала необходимость согласования всех показателей. "Оглашение результатов [явки] должно быть сначала согласовано на заседании комиссий, проводивших [выборы], и одобрено Советом стражей конституции Ирана и министерством внутренних дел", - заявил он.

Голосование на выборах в Меджлис прошло в Иране в пятницу. 7148 человек претендуют на 290 мест в законодательном органе. Голосование продлилось с 08:00 (07:30 мск) до 00:00 (23:30 мск).

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