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На Украине запрос "23 февраля" в Google в тройке лидеров, несмотря на отмену праздника

По данным Google Trends, лидирующие позиции занимают запросы "День ангела Валентины" и "Евровидение нацотбор-2020"

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Поисковый запрос со словами "23 февраля праздник" находится в тройке самых частых среди пользователей в поисковой системе Google на Украине. Такая тенденция сохраняется, несмотря на официальную отмену в стране празднования Дня защитника Отечества в этот день.

По данным сервиса Google Trends, третьим самым популярным в украинском сегменте Google является запрос на украинском языке "23 февраля праздник", таких запросов было более 5 тыс. Его смогли обогнать только два запроса - "День ангела Валентины" и "Евровидение нацотбор-2020", финал которого на Украине состоялся накануне.

Четвертое место в рейтинге самых частых поисковых запросов занимает "23 февраля Украина" на русском языке. Более упрощенный запрос, состоящий из слов "23 февраля", также входит в десятку самых частых.

Как сообщает корреспондент ТАСС, многие украинцы 23 февраля активно поздравляют мужчин с Днем защитника Отечества, несмотря на отмену на государственном уровне его празднования в этот день.

В 2014 году на тот момент президент страны Петр Порошенко перенес День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября. При этом Порошенко отменил действие указа о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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