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У офиса Зеленского протестующие устроили потасовку с полицией, требуя уволить главу МВД

В митинге участвуют около ста человек

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Около ста человек, пришедшие на митинг с требованием уволить главу Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, устроили потасовку с полицией у входа в здание офиса президента Владимира Зеленского в Киеве.

Запланированная акция за отставку главы МВД началась мирно. Как видно из трансляции с места события "Общественного ТВ", на акцию собралось около ста человек, некоторые из них одеты в белые медицинские халаты, называя при этом Авакова "вирусом, который заражает страну".

Авакова обвиняют в отсутствии результатов расследования громких уголовных преступлений на Украине, в частности, убийства журналиста Павла Шеремета, а также херсонской активиста Екатерины Гандзюк. Участники акции также требуют провести "реформу реформы полиции" и скандируют в отношении министра лозунг "Позор!". Когда активисты попытались повесить на здание офиса президента плакат с надписью "Представление на отставку министра внутренних дел Арсена Авакова", полиция воспрепятствовала этому, и началась потасовка.

Официальной информации о возможных задержанных в ходе противостояния полиция Киева пока не предоставила.

Согласно сообщению издания "Украинская правда", около ста человек в воскресенье собрались у здания Главного управления полиции в Харьковской области с аналогичным требованием - уволить главу МВД Украины.

Арсен Аваков является министром внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Он один из двух министров, кто наряду с министром финансов Оксаной Маркаровой попал в новое правительство Украины Алексея Гончарука из предыдущего, возглавляемого Владимиром Гройсманом. Общественники неоднократно призывали уволить Авакова.

Теги
УкраинаАваков, Арсен БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
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