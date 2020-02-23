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Трамп заявил, что лично подпишет мирное соглашение с талибами

Американский лидер считает, что движение уже устало воевать

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), которое приведет к миру в Афганистане. Американский лидер общался с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.

Отвечая на вопрос, готов ли он при соответствующей возможности подписать мирное соглашение с талибами, Трамп подчеркнул: "Да, я бы поставил под ним свою подпись". По словам президента, "Талибан" "устал воевать", а афганский "народ хочет заключить сделку," которая приведет к миру в их стране.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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