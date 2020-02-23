В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель армии Ахмед аль-Мисмари.

"Подразделения разведки зафиксировали прибытие оружия и военной техники из Турции через морской порт Мисураты для поддержки боевого потенциала террористических группировок и вооруженных банд в западном регионе, - отметил он. - Подобная помощь, которая неприкрыто осуществляется на виду у всего международного сообщества, является нарушением объявленного перемирия. Армейские силы до настоящего момента не реагировали на это, ежечасно отслеживая и оценивая ситуацию".

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу, а ПНС в ответ мобилизовало все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

Армейское командование неоднократно обвиняло Анкару в поставках оружия и оказании другой материально-технической помощи триполийскому кабмину в обход международного эмбарго, а также переброске из Сирии в Ливию сотен наемников, в том числе террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

18 февраля ЛНА подвергла ударам порт Триполи, в результате чего, как сообщалось, была уничтожена партия вооружений и техники, доставленная турецким грузовым судном для группировок, поддерживающих столичное правительство. Поступала информация о гибели в результате этой атаки трех высокопоставленных турецких офицеров и их переводчика-сирийца. По некоторым данным, одним из убитых был командующий турецкими силами в Ливии генерал Халил Сойсал.