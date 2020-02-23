{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию

Технику доставили через порт Мисураты

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель армии Ахмед аль-Мисмари.

"Подразделения разведки зафиксировали прибытие оружия и военной техники из Турции через морской порт Мисураты для поддержки боевого потенциала террористических группировок и вооруженных банд в западном регионе, - отметил он. - Подобная помощь, которая неприкрыто осуществляется на виду у всего международного сообщества, является нарушением объявленного перемирия. Армейские силы до настоящего момента не реагировали на это, ежечасно отслеживая и оценивая ситуацию".

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу, а ПНС в ответ мобилизовало все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

Армейское командование неоднократно обвиняло Анкару в поставках оружия и оказании другой материально-технической помощи триполийскому кабмину в обход международного эмбарго, а также переброске из Сирии в Ливию сотен наемников, в том числе террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

18 февраля ЛНА подвергла ударам порт Триполи, в результате чего, как сообщалось, была уничтожена партия вооружений и техники, доставленная турецким грузовым судном для группировок, поддерживающих столичное правительство. Поступала информация о гибели в результате этой атаки трех высокопоставленных турецких офицеров и их переводчика-сирийца. По некоторым данным, одним из убитых был командующий турецкими силами в Ливии генерал Халил Сойсал.

Теги
ТурцияЛивия
Реклама на ТАСС
Трамп: конгрессмен Шифф может стоять за утечкой данных о "попытках" РФ помочь Сандерсу
Президент США считает необходимым провести расследование в отношении Адама Шиффа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС