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Трамп: конгрессмен Шифф может стоять за утечкой данных о "попытках" РФ помочь Сандерсу

Президент США считает необходимым провести расследование в отношении Адама Шиффа

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) может стоять за утечкой в СМИ информации о якобы имеющих место попытках Москвы оказать содействие предвыборной кампании сенатора Берни Сандерса. Такие подозрения президент США Дональд Трамп высказал в воскресенье во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.

"Никто вообще не говорил мне об этом <...> Необходимо провести расследование в отношении Адама Шиффа в связи с утечкой этой развединформации", - отметил президент. Шифф возглавлял группу обвинителей от Палаты представителей на судебном процессе в Сенате Конгресса в рамках импичмента главы государства. По его итогам Трамп был оправдан.

Глава Белого дома вновь поздравил своего потенциального соперника на предстоящих президентских выборах 2020 года - сенатора от штата Вермонт Сандерса - с "большой победой" на собраниях активистов Демократической партии в штате Невада. "Я надеюсь, что они относятся к нему справедливо", - отметил Трамп, говоря о руководстве Демократической партии, которое, по данным американских СМИ, не хочет, чтобы сенатор стал кандидатом на пост президента от демократов.

В пятницу газета The Washington Post написала, что представители властей США на брифинге проинформировали Сандерса об имевших, по их утверждениям, место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило. Как заявил в тот же день журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше "параноидальных сообщений" о якобы имеющих место попытках России вмешаться в американский избирательный процесс. Песков подчеркнул, что они "не имеют ничего общего с правдой".

Сенатор Сандерс в свою очередь выразил убежденность в том, что статья была опубликована именно сейчас, чтобы ослабить его позиции перед важным этапом предвыборной кампании.

Теги
СШАИндияРоссияТрамп, ДональдСандерс, Берни
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