В США заявили, что у разведки нет данных о "попытках" РФ содействовать переизбранию Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы США не располагают разведывательной информацией, свидетельствующей о том, что Россия якобы предпринимает попытки содействовать переизбранию Дональда Трампа президентом на второй срок. Убежденность в этом высказал в воскресенье в эфире телеканала Fox News руководитель аппарата сотрудников вице-президента Соединенных Штатов Марк Шорт.

"Я считаю, что нет разведданных о попытках россиян помочь Трампу победить на [президентских] выборах. Мы знаем, что власти зарубежных государств пытаются вмешиваться в американские выборы, чтобы спровоцировать хаос. Они - не одна Россия - занимаются этим долгие годы", - утверждал Шорт.

Он обосновал свое мнение бессмысленностью самой постановки вопроса о том, что переизбрание Трампа может каким-то образом отвечать интересам РФ. "Нынешняя администрация Соединенных Штатов ввела против России больше санкций, чем вводила любая предыдущая администрация со времен Рональда Рейгана, - пояснил глава аппарата сотрудников вице-президента страны, имея в виду 40-го президента США. - А демократы, как видно, готовы избрать своим кандидатом [на пост главы государства] Берни Сандерса [сенатора от штата Вермонт], который провел медовый месяц в Советском Союзе и до сих пор предпочитает [Карла] Маркса капитализму. Сложно понять, зачем делать ставку на Трампа, а не на Берни Сандерса".

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в опубликованном в субботу интервью телекомпании ABC заверил, что не получал разведывательную информацию, свидетельствующую о том, что в России якобы симпатизируют Трампу и тайно предпринимают шаги с целью содействовать его переизбранию. О'Брайен, однако, признал, что его "не удивит", если публикация газеты The Washington Post о том, что Москва якобы пытается оказать содействие предвыборной кампании сенатора Берни Сандерса, соответствует действительности.

Реакция Кремля

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о попытках России вмешаться в избирательный процесс. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.