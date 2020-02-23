СМИ: второй тур выборов в парламент Ирана пройдет в 11 избирательных округах

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Второй тур выборов в Меджлис (парламент) Ирана пройдет в 11 избирательных округах. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на данные избирательного штаба.

В соответствии с законом о выборах в Меджлис второй тур проводится в случае, если победивший в избирательном округе кандидат не набрал больше 20% голосов.

Проведение второго тура запланировано на 17 апреля.

Выборы, на которых 7148 человек претендовали на 290 мест в парламенте, прошли в Иране в пятницу. Итоговая явка составила рекордно низкие в истории Исламской Республики Иран 42,5%.