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Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились

Ранее американский лидер отметил, что Москва и Киев за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/LEIGH VOGEL / POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/LEIGH VOGEL / POOL

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.

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В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях. "Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", - отметил Трамп перед вылетом в Индию. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

В конце сентября прошлого года глава государства заявил, что Украина и Россия за последние месяцы достигли большого прогресса в двусторонних отношениях. В начале сентября он поздравил Москву и Киев с обменом удерживаемыми лицами и выразил надежду на то, что это станет первым гигантским шагом к миру.

Теги
УкраинаСШАРоссияТрамп, Дональд
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