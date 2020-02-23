Число убийств за время забастовки полицейских в Бразилии превысило 100

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 103 человека были убиты в северо-восточном штате Сеара с момента начала забастовки военной полиции региона, требующей повышения заработной платы. Об этом сообщил в воскресенье портал G1 со ссылкой на правоохранителей региона.

По информации портала, за субботу и утро воскресенья в местные полицейские участки поступила информация о 15 новых жертвах преступников. За первые три дня начавшейся в среду забастовки, по официальным подсчетам, погибло еще 88 человек. В такой обстановке власти девяти городов штата приняли решение отменить увеселительные мероприятия, приуроченные к проходящему в эти дни по всей стране карнавалу.

На фоне ухудшения ситуации в сфере общественной безопасности патрулировать улицы в Сеаре вышли 2,5 тыс. военных, на усиление которым, как ожидается, в воскресенье прибудет подкрепление и бронетехника. В регионе также находятся более 150 бойцов Национальных сил правопорядка и свыше 200 сотрудников Федеральной дорожной полиции, присоединившиеся к проигнорировавшим забастовку гарнизонам полиции штата. По словам начальника управления общественной безопасности штата Андре Косты, власти уже вычислили часть заговорщиков, которые будут уволены из органов и понесут наказание в соответствии с законом. За участие в забастовке от службы отстранены 167 полицейских, еще 77 объявлены дезертирами.

В настоящий момент местное законодательное собрание рассматривает законопроект о повышении денежного содержания стражей правопорядка штата. Рядовому военной полиции предусмотрено постепенное увеличение заработной платы с 3,2 тыс. реалов (около $730 по текущему курсу) до 4,5 тыс. реалов в месяц к 2022 году. Зарплату руководителей высшей ступени карьерной лестницы полицейских - в ранге полковника - планируется поднять с текущих 15 тыс. реалов ($3,4 тыс.) до 20 тыс. реалов. Свои требования на улучшение содержания местным властям предъявляют полицейские еще 10 из 27 субъектов федерации.