Белый дом: США вряд ли подпишут мирное соглашение с талибами, если те не прекратят огонь

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вряд ли подпишут мирное соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), если оно не будет поддерживать режим прекращения огня в Афганистане. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

"Если "Талибан" не будет придерживаться договоренностей в рамках плана о сокращении масштабов насилия, тогда мы крайне пристально рассмотрим эту [ситуацию]. И я думаю, что вряд ли мы подпишем мирный договор. Мы не собираемся сокращать войска до уровня ниже необходимого для защиты американских интересов и наших партнеров в Афганистане. Я могу заверить вас в этом", - отметил О'Брайен.

Он выразил надежду, что "афганский народ сможет разговаривать друг с другом и договориться об урегулировании, политическом разрешении конфликта".

Ранее Трамп заявил, что намерен лично подписать мирное соглашение с движением "Талибан".

Прогресс в афганском урегулировании

21 февраля в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было опубликовано заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором сообщалось о намерении США подписать соглашение с талибами 29 февраля. Вскоре после этого предполагается провести межафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны.

Телеканал TOLONews со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении между правительством и талибами соглашения о режиме снижения уровня насилия, который должен вступить в силу в полночь с пятницы на субботу (22:30 мск 21 февраля). В свою очередь агентство Reuters информировало о том, что действие режима продлится семь дней.

Трамп 13 февраля сообщил, что Вашингтон и "Талибан" могут вскоре объявить о договоренностях. Он добавил, что Соединенные Штаты "хотели бы вернуть своих военных домой" из Афганистана. В рамках указанной сделки Вашингтон сможет сократить американский контингент с 12-13 тыс. до 8,6 тыс. военнослужащих.