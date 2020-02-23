Помощник Трампа: ФБР считает, что Россия хочет видеть Сандерса кандидатом в президенты США

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США (ФБР) утверждает, что российские власти хотят, чтобы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс стал кандидатом на пост президента от Демократической партии. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

"От ФБР я слышал, что Россия хотела бы победы Берни Сандерса в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии. Они, вероятно, хотели бы, чтобы он стал президентом по вполне понятным причинам. Он хочет тратить деньги на социальные программы и, вероятно, ему придется перевести их из оборонного [бюджета]", - сказал О'Брайен.

"Россия всегда пыталась вмешиваться в выборы, потому что они хотят расколоть американцев. Они хотят подорвать нашу демократию", - утверждал помощник американского лидера. "Посмотрите, я думаю, есть ряд стран - Россия, Китай, Северная Корея, Иран - которые хотели бы повлиять на наши выборы, чтобы заполучить кандидата, который, как они считают, лучше бы подходил для их страны", - считает он.

По словам О'Брайена, он не против того, чтобы спецслужбы США опубликовали информацию, касающуюся возможного вмешательства в выборы. "Я не против этого, но решение принимать не мне. Разведывательное сообщество крайне обеспокоено и внимательно относится к источникам и методам [получения информации], и я это понимаю, но лично я не против этого", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что не имеет информации о якобы имеющих место попытках Москвы оказать содействие предвыборной кампании Сандерса.

В пятницу газета The Washington Post написала, что представители властей США на брифинге проинформировали Сандерса об имевших, по их утверждениям, место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило. Как заявил в тот же день журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше "параноидальных сообщений" о якобы имеющих место попытках России вмешаться в американский избирательный процесс. Песков подчеркнул, что они "не имеют ничего общего с правдой". Сам сенатор выразил убежденность в том, что статья была опубликована именно сейчас, чтобы ослабить его позиции перед важным этапом предвыборной кампании.