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Reuters: силовики открыли огонь по протестующим в Багдаде

Погиб один человек

ТАСС, 23 февраля. Силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций в столице Ирака, в результате чего один человек погиб, еще семь получили ранения. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере здравоохранения и силовых структурах.

В Ираке с начала октября не стихают протесты против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками и погромами. Жертвами насилия стали около 500 человек, свыше 20 тыс. пострадали. 17 января в стране поднялась новая волна уличных демонстраций, которые не прекращаются до сих пор, несмотря на назначение нового премьера.

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