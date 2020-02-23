Одесситы отметили 23 февраля публичными мероприятиями, несмотря на отмену праздника

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Несколько десятков жителей Одессы в честь 23 февраля возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, несмотря на отмену на государственном уровне празднования Дня защитника Отечества. Об этом в воскресенье пишет местное издание "Думская".

"Одесситы отметили День Советской армии <...> Несколько десятков пенсионеров возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы", - сообщило СМИ. Часть людей, участвующих в возложении цветов, принесли с собой портреты советского маршала Георгия Жукова.

За участниками возложения цветов наблюдали несколько десятков украинских националистов - приверженцев политики декоммунизации. "Мы пришли проследить, чтобы здесь не нарушали закон о декоммунизации", - пояснил свое присутствие один из них.

Мероприятие сопровождалось небольшой словесной перебранкой с обеих сторон, но в целом закончилось мирно.

На Украине не отмечают 23 февраля на официальном уровне. В 2014 году на тот момент президент страны Петр Порошенко перенес День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября. При этом Порошенко отменил действие указа о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля.