Сандерс считает, что США должны применить силу в случае конфликта между Пекином и Тайбэем

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны будут направить в регион свои войска, если Китай решит использовать военную силу против своей собственной провинции Тайвань. Такое мнение выразил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, в интервью телеканалу CBS, фрагмент которого транслировали в воскресенье.

По его мнению, существуют ситуации, при которых военные действия со стороны Вашингтона абсолютно оправданы. "Безусловно, угрозы американскому народу. Угрозы нашим союзникам. Я верю в НАТО, - сказал сенатор. - Я считаю, что Соединенные Штаты, при прочих равных, должны работать с другими государствами в рамках союзов, а не делать это [отправлять свои войска] в одиночку".

Его спросили, будет ли необходимо военное реагирование со стороны США, если Китай предпримет военные действия против Тайваня. "Это и есть [тот случай]. Я думаю, мы должны дать понять государствам во всем мире, что мы совершенно не собираемся бездействовать и позволять проводить вторжения", - сообщил Сандерс.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции Китая, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, является одной из провинций КНР. В 1992 году на встрече в Гонконге между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Глава администрации острова Цай Инвэнь выступает против курса на сближение. Это затормозило процесс интеграции Тайваня и материковой части Китая.

Переговоры с лидером КНДР

В случае победы на выборах, продолжил Сандерс, он готов контактировать с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я не считаю чем-то зазорным встречаться с теми, кто к нам враждебно относится. Я думаю, к сожалению, [президент США Дональд] Трамп пошел на эту встречу неподготовленным (речь идет об американо-северокорейском саммите в Ханое в феврале прошлого года - прим. ТАСС). Я думаю, что была возможность пофотографироваться, но не было дипломатической работы, необходимой для успеха. Но я не против того, чтобы встречаться с противниками [США] по всему миру", - заключил сенатор.

Ким Чен Ын и Трамп на встрече 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале того же года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.