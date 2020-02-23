Депутат Рады поздравил украинцев с 23 февраля и раскритиковал декоммунизацию

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива выступил с критикой политики декоммунизации, на фоне которой на Украине был отменен День защитника Отечества 23 февраля. Соответствующую запись он опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"С праздником нас, мужчины", - написал он. При этом Кива нецензурно отозвался о сторонниках декоммунизации на Украине.

Свой пост парламентарий сопроводил поздравительной открыткой с надписью "23 февраля - День Красной армии". Сам Кива прежде был известен своими радикальными националистическими взглядами, участием в военной операции Киева против Донецка и Луганска и негативными высказываниями в отношении жителей этих регионов. Позднее он возглавил Социалистическую партию Украины и объявил об уходе в оппозицию официальной власти.

Слова с поздравлением с 23 февраля в воскресенье опубликовала на своей официальной странице и пресс-служба ОПЗЖ. Политическая сила проинформировала о том, что ее представители приняли участие в торжественном приеме "для ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил, военно-морского флота и локальных конфликтов, посвященном Дню защитника Отечества в Мариуполе" (город в подконтрольной правительству Киева части Донецкой области). В частности, обращаясь к ветеранам, депутат Верховной рады Наталия Королевская пообещала, что "партия всегда уделяла и будет уделять особое внимание воспитанию настоящего патриотизма, любви к Родине и чести будущих защитников".

На Украине не отмечают 23 февраля на официальном уровне. В 2014 году на тот момент президент страны Петр Порошенко перенес День защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября. При этом Порошенко отменил действие указа о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля.