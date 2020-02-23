Израиль нанес удары по объектам палестинских исламистов в Газе

ТАСС, 23 февраля. Израильские вооруженные силы начали в воскресенье наносить удары по позициям радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Сообщение об этом опубликовано на странице Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

"Мы начали удары по объектам "Исламского джихада" в Газе. Подробности будут позднее", - говорится в тексте.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 20 ракет, 10 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". До этого газета "Едиот ахронот" сообщила, что израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев, устанавливавших взрывное устройство у южной части границы между сектором Газа и Израилем.