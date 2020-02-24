Трамп прибывает с первым визитом в Индию

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибывает в понедельник с визитом в Индию. Американского лидера в поездке будет сопровождать первая леди страны Меланья Трамп, а также официальная делегация из 12 человек.

В ее состав входят, в частности, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, министры торговли и энергетики Уилбур Росс и Дэн Бруйетт, посол США в Индии Кеннет Джастер, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, советник и дочь президента Иванка Трамп, а также зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер.

Визит в Индию станет первым лично для Трампа, а также первой за последние пять лет поездкой в эту страну президента США. Планируется, что в понедельник американский лидер прибудет в Ахмадабад (крупнейший город родного для премьер-министра Индии Нарендры Моди штата Гуджарат), где Моди и Трамп выступят на стадионе "Мотера" (самой большой в республике крикетной арене) перед многотысячной аудиторией. Как сообщил ранее журналистам Трамп, Моди заверил его, что по дороге к стадиону его намерены встречать до 7 млн человек. "Это будет очень впечатляюще, я надеюсь, что всем понравится", - прокомментировал американский лидер. Моди в свою очередь написал на своей странице в Twitter, что Индия устроит гостям незабываемый прием. На пути следования кортежа с президентом США будут проходить выступления фольклорных коллективов.

В этот же день Трамп с супругой отправятся в Агру, где расположен знаменитый мавзолей Тадж-Махал, а вечером прибудут в Нью-Дели. На вторник там запланирована масштабная программа, которая будет включать двусторонние переговоры с индийским премьером, а также главой государства Рамом Натхом Ковиндом. Кроме того, президент примет участие во встречах с представителями индийского бизнес-сообщества и сотрудниками американского посольства. На вечер вторника запланирован государственный ужин в президентском дворце.

Торговля и энергетика

Как сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов, участники переговоров сосредоточатся на нескольких ключевых пунктах, одним из которых станет расширение экономических и энергетических связей. "Стоит отметить, что объем двусторонней торговли товарами и услугами в 2018 году превысил $142 млрд, и очевидно, что есть еще намного больше пространства для роста, особенно в сфере энергетики", - подчеркнул он. "Индия является пятой по величине экономикой в мире, и у нее огромные энергетические потребности. США готовы помочь Индии обеспечить эти потребности", - отметил ведущий брифинга.

Стороны должны обсудить и проблему разногласий по поводу торговых ограничений. В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, в том числе на Индию. В ответ Нью-Дели в июне 2019 года повысил импортные пошлины на 28 товарных пунктов из США: тарифы выросли на нут (до 60%) и чечевицу (до 30%), а также на миндаль, грецкие орехи, яблоки, груши, некоторые виды металлоизделий и ряд других товаров.

В преддверии визита Трамп говорил, что подпишет торговое соглашение с Индией в том случае, если оно будет выгодно США. Тем не менее представитель американской администрации высокого ранга поставила под сомнение возможность достижения подобных договоренностей во время нынешнего визита американского лидера. По ее словам, Вашингтон обеспокоен объявленным усилением протекционистских мер со стороны Индии, что "несколько усложняет" обсуждения. "Будут ли в итоге сделаны объявления о заключении пакета торговых обязательств, на самом деле полностью зависит от того, что готова сделать индийская сторона", - подчеркнула ведущая брифинга.

"Мы продолжаем наблюдать значительные расхождения в сфере электронной и цифровой торговли. Так что, честно говоря, нам нужно будет разобраться с достаточно большим количеством барьеров на пути доступа к рынку, касающихся важных товаров и услуг", - добавила она.

При этом, по ее словам, Вашингтон по итогам визита Трампа рассчитывает объявить о целом ряде крупных коммерческих сделок в нескольких ключевых секторах экономики.

Военное сотрудничество

Еще одна сфера, на которую обращает внимание американская администрация, - это военное сотрудничество. "США хотят видеть Индию сильной, с мощной армией, которая поддерживает мир, стабильность и основанный на правилах порядок в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил журналистам ведущий брифинга.

По информации газеты The Times of India, Нью-Дели подготовил к подписанию с Вашингтоном два крупных оборонных контракта на общую сумму $3,5 млрд. Речь идет о закупке партии из шести ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму $930 млн и приобретении 24 вертолетов морского базирования MH-60R Seahawk в комплекте с ракетами на общую сумму $2,6 млрд.

Ожидается, что в ходе визита президент США будет добиваться того, чтобы Индия отдала предпочтение американским истребителям (F/A-18, F-15EX или F-21 - модернизированному варианту многоцелевого истребителя F-16) для программы совместного производства 114 новых истребителей для национальных ВВС в рамках кампании "Делай в Индии". Президент США также будет продвигать предложение о поставке американских палубных истребителей для авианосцев индийских ВМС. Кроме того, стороны, вероятно, согласуют ряд дорожных карт в сферах обороны и космоса.

Одним из вопросов, который также может встать в ходе визита, является решение Индии о приобретении российских зенитных ракетных систем С-400, поставки которых ожидаются в 2023 году. Нью-Дели объявил о намерении приобрести эти комплексы еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию в 2018 году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

Нью-Дели, однако, заявляет, что не намерен отказываться от российских ЗРС. В январе представитель Госдепартамента высокого ранга, отвечая на вопрос о закупке комплексов Индией, уточнил, что общего правила введения санкций не существует и каждый подобный случай приобретения российских систем какими-либо странами рассматривается в Вашингтоне отдельно. Представители американской администрации в преддверии визита Трампа не уточняли, будет ли затрагиваться данная тема.

Посредничество по Кашмиру

В июле прошлого года Трамп спровоцировал скандал в Индии, когда во время встречи в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом утверждал, что обсуждал с Моди кашмирский вопрос и, по словам президента США, индийский премьер попросил его выступить в роли посредника в споре. После этого МИД Индии выступил с заявлением, что Моди никогда не обращался к Трампу с просьбой о посредничестве и что Нью-Дели выступает за то, чтобы проблема Кашмира решалась только на двусторонних переговорах с Исламабадом.

В связи с этим журналисты поинтересовались у представителей вашингтонской администрации, намерен ли Трамп вновь поднимать данную тему и предлагать свое содействие. "Думаю, вы услышите от президента призывы к снижению напряженности между Индией и Пакистаном, призыв к взаимодействию в рамках двустороннего диалога друг с другом, чтобы разрешить свои разногласия", - ответила ведущая брифинга. "Думаю, президент призовет обе страны поддерживать мир и стабильность вдоль линии контроля и воздерживаться от действий или заявлений, которые могут усилить напряженность в регионе", - добавила она.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В настоящее время в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан эти обвинения отвергает.