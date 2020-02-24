Al Jazeera: четверо палестинцев пострадали при ударах израильской армии в Газе

ТАСС, 24 февраля. По меньшей мере четверо палестинцев в воскресенье получили ранения в результате израильской бомбардировки в секторе Газа. Об этом со ссылкой на представителей здравоохранения сообщил телеканал Al Jazeera в Twitter.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информировала о том, что ее военные начали атаковать позиции радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Впоследствии ВС страны сообщили, что целью их воздушных ударов стала планировавшая запуск ракет на территорию Израиля группа членов этой организации.

По данным армейской пресс-службы, ранее в воскресенье палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 20 ракет, 10 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". До этого газета "Едиот ахронот" сообщила, что израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев, устанавливавших взрывное устройство у южной части границы между сектором Газа и Израилем.