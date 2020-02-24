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Выборы президента США - 2020

Возможный кандидат в президенты США оспорил результаты встреч партактива демократов

Бывший мэр города Саут-Бенда Пит Буттеджадж обратил внимание на "существенные расхождения, произошедшие вследствие процесса интеграции данных досрочного голосования и очного голосования на участках"

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Бывший мэр города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттеджадж сомневается в точности еще результатов собраний активистов (кокусов) Демократической партии США, состоявшихся в субботу в штате Невада, и требует внести ясность в то, кто из претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны занял второе и третье места. Об этом говорится в письме, которое представитель предвыборного штаба экс-мэра Майкл Гаффни направил в воскресенье председателю отделения Демократической партии в Неваде Уильяму Маккарди.

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Штаб Буттеджаджа обращает внимание на замеченные им "существенные расхождения, произошедшие вследствие процесса интеграции данных досрочного голосования и очного голосования на участках". Демократам в Неваде предложено опубликовать отдельно результаты досрочного и очного голосования на каждом участке, скорректировать допущенные ошибки и "объяснить причины возникновения искажений в данных".

"Учитывая незначительную разницу между вторым и третьим местом, мы просим предпринять эти шаги перед оглашением окончательных результатов", - написал Гаффни.

Кто на втором месте?

Согласно анализу телекомпании CNN, Сандерс получает 46,6% голосов партийных активистов. На втором месте идет бывший вице-президент США Джозеф Байден (19,2%), на третьем - бывший мэр Саут-Бенда (15,4%). Далее следуют сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (10,3%) и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (4,5%). Эти выкладки отражают данные, поступившие с 50% участков и не обновлявшиеся более семи часов, хотя с момента завершения кокусов прошло около 18 часов.

Буттеджадж не оспаривает победу Сандерса, но требует внести ясность, кто именно - он или Байден - занял второе место по итогам собраний партактивистов.

"Мы провели досрочное и очное голосования в день кокусов шаг за шагом, сообщая о ходе избирательного процесса штабам всех претендентов. Мы продолжаем верифицировать и передавать результаты", - информировала в опубликованном заявлении руководитель пресс-службы отделения Демократической партии в Неваде Молли Форги, отказавшись предоставить экс-мэру итоги досрочного и очного голосований по отдельности.

"Как указывается в наших инструкциях, имеется официальный способ оспорить результаты", - напомнила она.

Повтор скандала в Айове?

На кокусах отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов состоялись в Айове 3 февраля и сопровождались громким скандалом. Первых официальных данных об итогах партсобраний демократов из-за неполадок в работе программы, предназначенной для обработки информации о голосовании, пришлось ждать почти сутки. Председатель отделения Демократической партии в Айове Трой Прайс был вынужден уйти в отставку.

Примечательно, что демократы в Неваде заблаговременно отказались использовать программу, допустившую сбой в Айове. Председатель отделения партии Маккарди заверял, что приняты все меры для предотвращения повторения обидной заминки на кокусах в Неваде.

Следующим этапом гонки станут праймериз демократов в штате Южная Каролина 29 февраля. А затем наступит "супервторник" 3 марта, когда выборы делегатов состоятся в 14 штатах и одной заморской территории США - Американском Самоа. Процесс выдвижения делегатов на съезды завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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СШАВыборы президента США - 2020
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