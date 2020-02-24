Источники CNN отвергли данные о предполагаемых попытках России помочь переизбранию Трампа

Источники прокомментировали публикацию газеты The New York Times о том, что Трамп 14 февраля "устроил разнос" временно исполняющему обязанности директора Национальной разведки Джозефу Магуайру. Поводом стал закрытый брифинг 13 февраля для членов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США. По данным газеты, сотрудница аппарата директора Национальной разведки Шелби Пирсон, проводившая брифинг, демонстративно акцентировала внимание на приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Трампа.

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США считает преувеличенными оценки, представленные на брифинге в Конгрессе США и сводящиеся к утверждению о попытках России тайно посодействовать переизбранию Дональда Трампа президентом США на второй срок. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на несколько источников из числа должностных лиц американских компетентных органов.

Члены спецкомитета от Республиканской партии оспорили такое заключение.

Как пояснили источники телекомпании, спецслужбы США анализируют, вмешивается ли РФ в избирательные процессы перед выборами 3 ноября, и отдельно то, как расценивают в Москве шансы наладить по официальным каналам взаимодействие с Трампом. Однако у американских спецслужб нет разведывательной информации, свидетельствующей о том, что приписываемое РФ вмешательство в нынешний избирательный цикл направлено на переизбрание американского лидера.

"Разведданные говорят не об этом", - заявил один из источников телекомпании. "Более разумная интерпретация разведданных заключается не в предположении о наличии у них [Москвы] каких-то предпочтений, такой вывод был бы слишком смелым. Скорее можно говорить о том, что они [россияне] считают нашего президента человеком, с которым можно работать и который умеет заключать сделки", - пояснил источник.

Еще два источника пояснили, что Пирсон на брифинге не смогла донести нюансы выводов аналитиков спецслужб США и ввела конгрессменов в заблуждение.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в опубликованном в субботу интервью телекомпании ABC заверил, что не получал разведывательную информацию, свидетельствующую о том, что в России якобы симпатизируют Трампу и тайно предпринимают шаги с целью содействовать его переизбранию.

Реакция Кремля

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о попытках России вмешаться в избирательный процесс. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "[Это] очередные параноидальные сообщения, которых, к нашему сожалению, будет все больше и больше по мере приближения к выборам. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", - подчеркнул представитель Кремля.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.