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Израиль сообщил об ударах по "Исламскому джихаду" в Палестине и Сирии

По словам армейской пресс-службы, ранее палестинские радикалы выпустили по Израилю 21 ракету
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© AP Photo/Ariel Schalit, архив

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в понедельник о нанесении ударов по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и к югу от сирийской столицы в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства из палестинского приморского анклава.

"Террористическая организация "Исламский джихад" попыталась осуществить теракт у стены безопасности в секторе Газа. После этого из сектора Газа были выпущены ракеты. В ответ некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим целям к югу от Дамаска, а также десяткам целей "Исламского джихада" по всему сектору Газа", - говорится в заявлении военных.

По данным армейской пресс-службы, в воскресенье вечером палестинские радикалы выпустили по Израилю 21 ракету, 13 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Как проинформировала в свою очередь газета "Едиот ахронот", ранее в тот же день израильские военнослужащие застрелили двух палестинцев, устанавливавших взрывное устройство у южной части границы между сектором Газа и Израилем.

Теги
ПалестинаСирияИзраиль
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