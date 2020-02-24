СМИ: Салливан входил в список нелояльных Трампу сотрудников Госдепа

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан входил в поданный Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных президенту и рекомендованных к увольнению. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, представители Белого дома и союзники президента-республиканца последние 18 месяцев составляли подробные списки нелояльных Трампу должностных лиц, которых необходимо было заменить на тех, кто поддерживает главу государства. Трамп, согласно данным портала, получил и прочитал эти перечни.

В составлении одного из них принимала участие супруга судьи Верховного суда США Джинни Томас. Именно в этот список вошел нынешний посол в РФ Салливан, который ранее занимал пост первого заместителя госсекретаря. Кроме того, отмечает Axios​​​​​, в перечень включен и заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл. Президенту документ был представлен еще в прошлом году, после чего входивший в список один из дипломатов, работавших в Белом доме, был возвращен в структуру Госдепартамента. Портал не сообщает о возможных отставках Салливана и Хейла.

В другой перечень попала Джесси Лью, которую Трамп перед этим выдвинул кандидатом на пост заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, отвечающего за американские санкции. Несмотря на рекомендации руководителя финансового ведомства Стивена Мнучина, Трамп в итоге отозвал ее кандидатуру. Портал не пояснил, как другие отставки и решения президента могли быть связаны с представленными ему списками.

В пятницу Axios сообщил, что окружение Трампа приступило к активному выявлению его идеологических противников в рядах чиновников американской администрации из числа политических назначенцев.

Сопротивление Трампу

Президент-республиканец сталкивается в собственной стране не только с открытой политической оппозицией со стороны Демократической партии и близких к ней либеральных СМИ, но и с тайным бюрократическим сопротивлением в госаппарате (так называемое глубокое подполье, Deep State). Сторонники Трампа считают, что речь идет об откровенном саботаже со стороны тех сил, которые до сих пор не смирились со своим поражением на выборах 2016 года и пытаются всячески делегитимизировать законно избранного главу государства. В этой борьбе используются любые средства - от прямой организации выступлений протеста и акций гражданского неповиновения до утечек в прессу закрытой служебной информации, раздувания различных скандалов и тиражирования домыслов.

В начале января Сенат Конгресса США оправдал Трампа, в отношении которого демократы в Палате представителей ранее инициировали процедуру импичмента. После этого Белый дом начал увольнять тех чиновников, которые фактически выступили против президента.