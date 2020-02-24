В Казахстане пресекли международный канал поставок оружия

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в прошлом году пресекли незаконный международный канал поставок огнестрельного оружия, к уголовной ответственности привлечены 10 местных жителей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В июне 2019 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан пресечен незаконный международный канал поступления огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъято три автомата Калашникова, три гранатомета, две боевые гранаты, 14 пистолетов, более 1,7 тыс. патронов и комплектующие к оружию", - говорится в сообщении.

По данным КНБ, в ходе досудебного расследования установлены факты соучастия сотрудника органов внутренних дел. "Должностным лицом осуществлено хищение боеприпасов, числящихся на балансе МВД Республики Казахстан", - указали в пресс-службе.

Всего к уголовной ответственности привлечены 10 жителей Алма-Аты и Алма-Атинской области республики. "27 января 2020 года приговором Алмалинского районного суда города Алматы подсудимые осуждены к различным срокам лишения свободы", - отметили в ведомстве.

Кроме того, была ликвидирована деятельность кустарной мастерской по сборке оружия.