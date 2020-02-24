СМИ: два боевика "Исламского джихада" погибли во время удара ВВС Израиля по Дамаску

ТАСС, 24 февраля. Два члена вооруженного крыла радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" погибли во время ракетной атаки ВВС Израиля на окрестности Дамаска. Как сообщил арабский телеканал Al-Hadath, удары были нанесены в ночь на понедельник по району Адлия на юге сирийской столицы, где находится военная база палестинцев.

По информации телеканала, на базе в Адлии разрабатываются образцы ракетного оружия, которое затем производится в секторе Газа и используется для вооруженных вылазок против Израиля.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник сообщило о том, что средства ПВО отразили несколько ракетных ударов по окрестностям Дамаска, которые наносили израильские ВВС со стороны оккупированных Голанских высот. Большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей, уточнило агентство.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что израильские истребители атаковали объекты группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска, одновременно удары были нанесены по десяткам целей палестинских радикалов по всему сектору Газа.

12 ноября 2019 года две ракеты, выпущенные израильскими ВВС, поразили дом руководителя группировки "Исламский джихад" Акрама аль-Аджури в квартале Мезза на западе Дамаска. В результате погиб его сын по имени Муаз, а также палестинец Абдалла Юсеф Хасан, были ранены еще девять человек.