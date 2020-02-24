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Премьер Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку

Ранее возглавляемая 94-летним политиком Объединенная партия сынов земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции "Альянс надежды"
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад Михаил Метцель/ТАСC
Описание
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
© Михаил Метцель/ТАСC

СИНГАПУР, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в понедельник в отставку. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации главы правительства.

"Соответствующее прошение было направлено верховному правителю (королю) Малайзии", - указывается в сообщении. Другие подробности пока не раскрываются.

Незадолго до этого возглавляемая Махатхиром Объединенная партия сынов земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции "Альянс надежды".

Эта политическая структура была создана в 2017 году и объединила четыре оппозиционные партии. Одновременно тогда же было достигнуто соглашение, что в случае победы на парламентских выборах в мае 2018 года Махатхир становится премьером лишь на два года, а затем передает пост Анвару Ибрагиму как лидеру крупнейшей в этом блоке партии.

Такой сценарий объяснялся нахождением 71-летнего Анвара в тюрьме, где он отбывал пятилетнее заключение по обвинению в мужеложстве, что, согласно законам мусульманской Малайзии, считается тяжким преступлением. Верховный правитель после победы "Альянса надежды" помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты. Однако 94-летний Махатхир на днях заявил, что намерен передать власть только после саммита АТЭС в ноябре 2020 года.

Теги
МалайзияМахатхир МохамадАнвар Ибрагим
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