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ВМС США объяснили причину захода ракетного эсминца в Черное море

Присутствие американского эсминца, в частности, призвано продемонстрировать усиление взаимодействия США с союзниками по НАТО
Американский ракетный эсминец УРО Ross REUTERS/Murad Sezer
Описание
Американский ракетный эсминец УРО Ross
© REUTERS/Murad Sezer

ТАСС, 24 февраля. Американский ракетный эсминец УРО Ross был направлен в акваторию Черного моря для проведения операций по укреплению региональной стабильности на море. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на официальном сайте ВМС США.

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Кроме того, присутствие американского эсминца призвано продемонстрировать усиление взаимодействия США с союзниками по НАТО. "Ракетный эсминец УРО Ross типа Arleigh Burke начал международный транзит в северном направлении в Черное море 23 февраля 2020 года для проведения операций по безопасности и укрепления региональной стабильности на море, а также с целью [демонстрации] совместной с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе готовности и военно-морского потенциала", - говорится в сообщении.

Ранее Национальный центр управления обороной Российской Федерации информировал, что Черноморский флот РФ следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross.

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море.

В декабре этот эсминец вошел в юго-западную часть акватории Черного моря и также был взят на сопровождение силами Черноморского флота. В ноябре российские фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево" также сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) Porter ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря.

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