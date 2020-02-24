Семь кандидатов в президенты Боливии допущены к участию в предвыборной гонке

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 февраля. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии одобрил семь из восьми заявок кандидатов на участие в выборах президента. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте ВИС, выполняющего функции избиркома.

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Предварительный допуск к выборам получили все фавориты президентской гонки - сторонник бывшего президента Эво Моралеса, экс-министр экономики Луис Арсе, экс-президент Карлос Меса, и.о. главы государства Жанин Аньес и один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо.

ВИС также одобрил заявки профсоюзного деятеля Фелисиано Мамани, Чи Юн Чунга, занявшего на прошедших в октябре выборах третье место, и экс-президента Хорхе Кироги. В регистрации было отказано Исмаэлю Шабибу из партии "Националистическое демократическое действие".

Как отметил Высший избирательный суд, до 18 апреля граждане могут подать жалобы против выдвижения кандидатов. "Окончательные списки будут обнародованы 2 мая 2020 года", - отметила пресс-служба ВИС.

Согласно опросу, обнародованному компанией "Сиесмори" 16 февраля, на выборах 3 мая за Арсе готовы проголосовать 31,6% избирателей, за Месу - 17,1%, за Аньес - 16,5%, за Камачо - 9,6%. Для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, во второй тур выйдут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.