Опрос: президент Польши может проиграть выборы во втором туре

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Действующий президент Польши Анджей Дуда может проиграть борьбу за переизбрание на предстоящих в республике в мае президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного в понедельник радиостанцией RMF.

По данным социологов, ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов, запланированном на 10 мая, поэтому в республике придется проводить второй тур голосования через две недели - 24 мая. В нем смогут участвовать только два кандидата, которые наберут большинство голосов в первом туре.

Дуду сейчас поддерживают 42% избирателей. 22% готовы отдать свой голос за представительницу крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожату Кидаву-Блоньскую. На третьем месте в соцопросе оказался лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, который может рассчитывать на 10,4% голосов. На четвертом месте с 8,2% - кандидат левых сил Роберт Бедронь, а на пятом - журналист Шимон Холовня, которого поддерживают 7,4% избирателей.

Как выяснили эксперты, только один из кандидатов на данный момент представляет угрозу для действующего президента. Во втором туре Дуда может проиграть только Косиняку-Камышу с разницей в два процентных пункта. Во втором туре лидер Польской крестьянской партии может рассчитывать на 45,9% голосов, а Дуда - на 43,9%.