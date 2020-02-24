Пашинян: Армения из-за вируса закроет границу с Ираном, но не прекратит грузоперевозки

ЕРЕВАН, 24 февраля. /ТАСС/. Армения на две недели перекроет границу с Ираном из-за вспышки коронавируса в этой стране, однако не прекратит грузоперевозки, введя особый режим для водителей грузового автотранспорта. Об этом в понедельник после заседания межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом написал в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

"По итогам заседания были приняты следующие решения: на две недели прекратить сухопутное сообщение с Ираном, в случае воздушного сообщения ввести частичные ограничения. Грузоперевозки с Ираном осуществлять в полном объеме, введя особый режим в отношении водителей грузового автотранспорта. Также было решено не применять никаких ограничений в отношении граждан Ирана и Армении, возвращающихся на родину", - написал глава армянского кабмина.

Пашинян также подчеркнул, что Ереван будет поддерживать "тесные контакты с дружественным Ираном" для определения дальнейших планов, связанных с распространением коронавируса в соседней стране.

"Хочу подчеркнуть, что в настоящий момент в Армении нет ни одного случая заражения коронавирусом, и я надеюсь, что и не будет вовсе. В любом случае у Армении есть все технические и профессиональные ресурсы для диагностирования коронавируса", - отметил он.