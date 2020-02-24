МИД Китая на фоне утверждений о вбросах про коронавирус призвал страны к солидарности

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Страны мира должны проявлять солидарность и сотрудничество в условиях распространения по планете коронавируса. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на брифинге прокомментировал заявление своей российской коллеги Марии Захаровой о том, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса являются вбросом.

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"Мы заметили заявление России. Хочу подчеркнуть, что перед лицом эпидемии мы должны сотрудничать и проявлять солидарность для того, чтобы побороть трудности. Это отвечает общим интересам всех сторон", - сказал он.

В субботу AFP со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепартамента сообщило, что американские дипломаты получили задание противостоять кампании по дезинформации, которая будто бы ведется в социальных сетях - Twitter, Facebook и Instagram. Источники агентства утверждают, что соответствующие сообщения появляются на страницах "связанных с Россией" пользователей этих соцсетей. Комментируя агентству эту информацию, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер выступил с утверждением, будто некие "российские злоумышленники" якобы ведут кампанию по дезинформации в вопросах, связанных с коронавирусом. По его мнению, это делается ими, для того чтобы "сеять раздор", и "угрожает общественной безопасности".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в субботу ТАСС, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса - это "намеренный вброс".