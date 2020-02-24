{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

МИД Китая на фоне утверждений о вбросах про коронавирус призвал страны к солидарности

Ранее в США заявили, что некие "российские злоумышленники" якобы ведут кампанию по дезинформации в вопросах, связанных с коронавирусом

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Страны мира должны проявлять солидарность и сотрудничество в условиях распространения по планете коронавируса. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на брифинге прокомментировал заявление своей российской коллеги Марии Захаровой о том, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса являются вбросом.

На эту тему
Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая? Хотя они в основном того не стоят

"Мы заметили заявление России. Хочу подчеркнуть, что перед лицом эпидемии мы должны сотрудничать и проявлять солидарность для того, чтобы побороть трудности. Это отвечает общим интересам всех сторон", - сказал он.

В субботу AFP со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепартамента сообщило, что американские дипломаты получили задание противостоять кампании по дезинформации, которая будто бы ведется в социальных сетях - Twitter, Facebook и Instagram. Источники агентства утверждают, что соответствующие сообщения появляются на страницах "связанных с Россией" пользователей этих соцсетей. Комментируя агентству эту информацию, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер выступил с утверждением, будто некие "российские злоумышленники" якобы ведут кампанию по дезинформации в вопросах, связанных с коронавирусом. По его мнению, это делается ими, для того чтобы "сеять раздор", и "угрожает общественной безопасности".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в субботу ТАСС, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно происхождения коронавируса - это "намеренный вброс".

Теги
СШАРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Глава ПНС Ливии возложил на Хафтара вину за тяжелую гуманитарную ситуацию в стране
Фаиз Саррадж заявил, что глава Ливийской национальной армии - "военный преступник, который должен быть привлечен к ответственности за свои деяния"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС