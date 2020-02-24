{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Латвии подписал законопроект о роспуске Рижской думы

Внеочередные выборы в столичную мэрию должны состоятся в течение двух месяцев после роспуска

РИГА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник подписал законопроект о роспуске Рижской думы. Он вступит в силу на следующий день после того, как его утвердил глава государства, сообщает латвийское информационное агентство LETA.

Согласно законодательству, внеочередные выборы в столичную мэрию должны состоятся в течение двух месяцев после роспуска самоуправления. По данным ЦИК, они могут пройти 25 апреля. Вместе с роспуском муниципалитета будет назначена временная администрация города, которая будет работать до того момента, когда новая дума соберется на свое первое заседание.

Сейм (парламент) Латвии 13 февраля утвердил в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы. С соответствующим предложением еще 6 декабря 2019 года выступил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Основанием для этого решения стало то обстоятельство, что столичная мэрия, по мнению министра, не справляется с одной из своих задач - организацией утилизации бытовых отходов.

Позже законопроект о роспуске Рижской думы был дополнен - в него были включены новые основания для роспуска самоуправления. Одним из них стало отсутствие кворума, из-за чего в начале февраля не состоялись три заседания подряд.

Кроме того, муниципалитет в установленные нормативными актами сроки не утвердил бюджет города на 2020 год, что может существенно повлиять на реализацию проектов развития и инициатив в Риге.

Теги
ЛатвияЛевитс, Эгилс
Реклама на ТАСС
Глава ПНС Ливии возложил на Хафтара вину за тяжелую гуманитарную ситуацию в стране
Фаиз Саррадж заявил, что глава Ливийской национальной армии - "военный преступник, который должен быть привлечен к ответственности за свои деяния"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС