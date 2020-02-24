Президент Латвии подписал законопроект о роспуске Рижской думы

РИГА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник подписал законопроект о роспуске Рижской думы. Он вступит в силу на следующий день после того, как его утвердил глава государства, сообщает латвийское информационное агентство LETA.

Согласно законодательству, внеочередные выборы в столичную мэрию должны состоятся в течение двух месяцев после роспуска самоуправления. По данным ЦИК, они могут пройти 25 апреля. Вместе с роспуском муниципалитета будет назначена временная администрация города, которая будет работать до того момента, когда новая дума соберется на свое первое заседание.

Сейм (парламент) Латвии 13 февраля утвердил в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы. С соответствующим предложением еще 6 декабря 2019 года выступил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Основанием для этого решения стало то обстоятельство, что столичная мэрия, по мнению министра, не справляется с одной из своих задач - организацией утилизации бытовых отходов.

Позже законопроект о роспуске Рижской думы был дополнен - в него были включены новые основания для роспуска самоуправления. Одним из них стало отсутствие кворума, из-за чего в начале февраля не состоялись три заседания подряд.

Кроме того, муниципалитет в установленные нормативными актами сроки не утвердил бюджет города на 2020 год, что может существенно повлиять на реализацию проектов развития и инициатив в Риге.