Партия "Согласие" оспорит в Конституционном суде законопроект о роспуске Рижской думы

РИГА, 24 февраля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычных жителей Латвии, оспорит в Конституционном суде законопроект о роспуске Рижской думы. Об этом заявил в понедельник лидер партии Янис Урбанович.

По его словам, которые передает латвийское информационное агентство LETA, партия ждала момента, когда президент Латвии Эгилс Левитс утвердит законопроект о роспуске Рижской думы. "Согласие" уверено, что решение о роспуске столичного самоуправления является противозаконным из-за его мотивации - неспособности муниципалитета решить проблемы, связанные с организацией вывоза мусора.

"Сохранив в аннотации к закону первоначальный грех - мусорную сагу, которой в реальности нет, - процесс стал незаконным", - отметил Урбанович, добавив, что если Конституционный суд признает решение о роспуске Рижской думы противозаконным, Сейм (парламент) должен будет исправить совершенную ошибку .

Законопроект о роспуске Рижской думы

Президент Латвии подписал в понедельник законопроект о роспуске Рижской думы, который вступит в силу 25 февраля. Согласно законодательству, внеочередные выборы в столичную мэрию должны состояться в течение двух месяцев после роспуска самоуправления. По данным ЦИК, они могут пройти 25 апреля. Вместе с роспуском муниципалитета будет назначена временная администрация города, которая будет работать до того момента, когда новая дума соберется на свое первое заседание.

Сейм Латвии 13 февраля утвердил в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы. С соответствующим предложением еще 6 декабря прошлого года выступил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Основанием для этого решения стало то обстоятельство, что столичная мэрия, по мнению министра, не справляется с одной из своих задач - организацией утилизации бытовых отходов.

Позже законопроект о роспуске Рижской думы был дополнен - в него были включены новые основания для роспуска самоуправления. Одним из них стало отсутствие кворума, из-за чего в начале февраля не состоялись три заседания подряд.

Кроме того, муниципалитет в установленные нормативными актами сроки не утвердил бюджет города на 2020 год, что может существенно повлиять на реализацию проектов развития и инициатив в столице.