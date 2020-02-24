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Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова

Церемония открытия состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства политика
Здание посольства РФ в Праге Игорь Шамшин/ТАСС
Описание
Здание посольства РФ в Праге
© Игорь Шамшин/ТАСС

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова. Об этом сообщили ТАСС в пражской мэрии.

"Решение о переименовании площади Под каштанами в честь Бориса Немцова принято, - отметили в мэрии. - Это акт солидарности с российской оппозицией".

Об инициативе переименовать площадь в честь Немцова сообщил в начале февраля мэр Праги Зденек Гржиб. Церемония открытия состоится 27 февраля, в пятую годовщину убийства Немцова.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал решение о переименовании этой площади "однозначно политическим шагом". Против этого решения выступает группа гражданских активистов, среди которых, в частности, находятся чешские политики и журналисты.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Теги
ЧехияРоссияНемцов, Борис Ефимович
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