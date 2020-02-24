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Дело Ассанжа и WikiLeaks

В суде Лондона начались слушания об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США

Основателю WikiLeaks в США грозит до 175 лет тюремного заключения

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Слушания об экстрадиции создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты начались в понедельник в Королевском суде Вулиджа. Об этом передает корреспондент ТАСС из здания суда, расположенного на юго-востоке британской столицы.

Судебное дело, которое правозащитники во всем мире уже назвали принципиально важным с точки зрения будущего свободы выражения мнений и свободы прессы, проходит под председательством судьи Ванессы Барайтсер. Ей предстоит решить, может ли австралиец быть выдан США, где в отношении него выдвинуты 18 уголовных обвинений.

Минюст Соединенных Штатов, в частности, обвиняет австралийца в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. Совокупно по выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Теги
СШАВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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