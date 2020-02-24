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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: власти Маврикия заблокировали пассажиров самолета Alitalia из-за коронавируса

По данным агентства ANSA, выйти разрешено только итальянцам, которые не проживают в областях, где зарегистрированы случаи заражения

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Маврикия частично запретили высадку пассажиров, прибывших на остров рейсом итальянской авиакомпании Alitalia. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

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По данным агентства, выйти из самолета разрешено только итальянцам, которые не проживают в областях, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Остальные остаются в на борту воздушного судна.

Число инфицированных в Италии превысило 210 человек. Подтвержденные случаи заражения зарегистрированы в основном в северной области Ломбардия (165), а также в соседних регионах Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья.

По данным новостного канала Sky TG24, восстановлено железнодорожное сообщение между Италией и Австрией через пограничный пункт в Бреннеро, где накануне австрийские власти заблокировали поезд с двумя пассажирами, у которых обнаружили подозрительные симптомы острого респираторного заболевания. Ранее власти Израиля объявили об ограничениях въезда в страну граждан Италии.

Теги
АвстрияМаврикийИталияИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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