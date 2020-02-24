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Ситуация на Корейском полуострове

Сеул призвал к возобновлению переговоров между США и КНДР по денуклеаризации

Южная Корея готова "сотрудничать с Севером в целях упрощения и ускорения диалога", заявила глава МИД республики Кан Гён Хва

ТАСС, 24 февраля. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва на фоне застоя на переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова призвала их к скорейшему возобновлению. Глава южнокорейского МИДа выступила в понедельник на Конференции по разоружению в Женеве.

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"Быстрое возобновление американо-северокорейских переговоров критически важно, вследствие чего все заинтересованные стороны стараются сохранить завоеванный ценой больших усилий стимул для начала диалога", - приводит ее слова агентство Reuters.

Глава МИД также выразила готовность Южной Кореи "сотрудничать с Севером в целях упрощения и ускорения диалога между США и КНДР".

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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