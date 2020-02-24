Сеул призвал к возобновлению переговоров между США и КНДР по денуклеаризации

ТАСС, 24 февраля. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва на фоне застоя на переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова призвала их к скорейшему возобновлению. Глава южнокорейского МИДа выступила в понедельник на Конференции по разоружению в Женеве.