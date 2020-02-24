Сеул призвал к возобновлению переговоров между США и КНДР по денуклеаризации

ТАСС, 24 февраля. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва на фоне застоя на переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова призвала их к скорейшему возобновлению. Глава южнокорейского МИДа выступила в понедельник на Конференции по разоружению в Женеве.
"Быстрое возобновление американо-северокорейских переговоров критически важно, вследствие чего все заинтересованные стороны стараются сохранить завоеванный ценой больших усилий стимул для начала диалога", - приводит ее слова агентство Reuters.
Глава МИД также выразила готовность Южной Кореи "сотрудничать с Севером в целях упрощения и ускорения диалога между США и КНДР".