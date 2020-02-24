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Переговоры о перемирии в Ливии
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На межливийских переговорах в Женеве подготовлен проект соглашения

Стороны договорились представить его "своему руководству для проведения дальнейших консультаций"

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Проект соглашения о прекращении огня подготовлен на межливийских переговорах по военным вопросам, второй раунд которых завершился 23 февраля в Женеве. Об этом сообщила в понедельник Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

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Подчеркивается, что миссия и "две стороны [конфликта] подготовили проект соглашения о прекращении огня, чтобы облегчить безопасное возвращение гражданских лиц в свои районы". Этот проект "стороны договорились представить своему руководству для проведения дальнейших консультаций".

Следующую встречу намечено провести в марте для завершения подготовки документа об условиях деятельности подкомитетов, ответственных за выполнение соглашения.

Как отмечается в сообщении, "второй раунд переговоров в рамках Объединенного военного комитета ("5+5"), нацеленных на достижение длительного прекращения огня и восстановление безопасности в гражданских районах, завершился в женевском Дворце наций 23 февраля". Объединенный военный комитет - это один из трех треков урегулирования, которым занимается МООНПЛ, наряду с экономическим и политическим треками, в соответствии с резолюцией 2510 (2020) Совета Безопасности ООН.

Миссия поблагодарила стороны за "серьезный подход, добрую волю и дух высокого профессионализма, которые характеризовали дискуссии". Она призвала стороны "полностью соблюдать нынешнее перемирие, защищать гражданское население, собственность и жизненно важную инфраструктуру".

Межливийские переговоры в Женеве

Второй раунд переговоров официально открылся в Женеве утром 18 февраля. Однако вечером того же дня Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа уведомило МООНПЛ о приостановке участия в работе военного комитета в связи с обстрелом Ливийской национальной армией (ЛНА) порта Триполи. В распространенном 19 февраля заявлении миссия выразила надежду на то, что дискуссии в Женеве возобновятся. Она осудила обстрел порта, призвав к прекращению эскалации. Раунд возобновился 20 февраля.

Первый раунд переговоров по военным вопросам проходил в Женеве 3-8 февраля. Они нацелены на достижение долгосрочного режима прекращения огня. Посредником на переговорах выступает спецпредставитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе.

Теги
ЛивияСаррадж, ФаизПереговоры о перемирии в Ливии
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