В МИД Германии признали, что в Идлибе действуют в том числе террористические группировки

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. МИД ФРГ осознает, что в сирийской провинции Идлиб активны в том числе террористические группировки, но в ведомстве считают, что нельзя вести борьбу с ними в ущерб гражданскому населению. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Мы знаем, что в Сирии, в том числе в Идлибе, действуют террористические группировки. Германская сторона, разумеется, никоим образом не поддерживает их", - сказала Адебар. "И я хочу еще добавить, что борьбу против террористических группировок нельзя вести в ущерб гражданскому населению", - подчеркнула она.

"Ситуация в Идлибе взрывоопасна. Бесспорно, важно добиться там сокращения насилия", - продолжила Адебар. Она отметила, что в Сирии продолжают существовать, в частности, ячейки террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Но с другой стороны, мы наблюдаем за тем, что режим [президента Сирии Башара] Асада по-прежнему отвергает политическое решение", - утверждает она.

"Мы настаиваем на прекращении боевых действий, перемирии и доступе гуманитарной помощи", - отметила Адебар. По ее словам, Германия остается в контакте с Россией и Турцией по вопросу достижения перемирия в Идлибе.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.