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75-летие Победы

Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве

По Красной площади пройдет также сводная рота солдат и офицеров вооруженных сил Таджикистана

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также солдаты и офицеры вооруженных сил республики примут участие в параде в честь 75-летия Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Текущий 2020 год является знаменательным: мы совместно празднуем 75-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Таджикистане помнят и чтят эту священную дату, и в стране запланирован ряд торжественных мероприятий. Глава нашего государства Эмомали Рахмон по приглашению президента России уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве. По Красной площади пройдет также и сводная рота солдат и офицеров вооруженных сил Таджикистана", - сказал он.

Министр также пожелал российской стороне успехов в подготовке мероприятий в рамках празднования юбилея Победы.

Теги
ТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали75-летие Победы
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