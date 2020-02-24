Король Малайзии назначил Махатхира временно исполняющим обязанности премьера

СИНГАПУР, 24 февраля. /ТАСС/. Верховный правитель (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах принял прошение об отставке Махатхира Мохамада с поста премьера, одновременно назначив его исполняющим обязанности главы правительства. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении королевского дворца.

"Махатхир Мохамад продолжит временно исполнять свои обязанности на посту главы правительства", - указывается в сообщении. Согласно конституции страны, в этом качестве он может пробыть до 10 дней на период формирования нового правительства.

Ранее в понедельник 94-летний Махатхир подал прошение об отставке. Кроме того, политик покинул пост Объединенной партии сынов земли Малайзии, которая также одновременно вышла из состава правящей коалиции "Альянс надежды". Таким образом правящая политическая структура, созданная за год до парламентских выборов в мае 2018 года, фактически прекратила свое существование.

Между тем, в течение дня лидеры нескольких партий, входящих в альянс, выразили поддержку Махатхиру. По оценкам местных политологов, он сумел заручиться поддержкой необходимого большинства в парламенте (112 из 222 депутатов), чтобы сохранить за собой пост главы кабмина, заново сформировать правительство, а также создать новый правящий альянс.