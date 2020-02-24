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Глава МИД Таджикистана положительно оценил сотрудничество с РФ в сфере трудовой миграции

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин также сообщил, что в ходе переговоров была отмечена положительная динамика взаимной торговли

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество РФ и Таджикистана по урегулированию процессов трудовой миграции развивается положительно. Об этом заявил в понедельник глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Обсудили вопросы, связанные с урегулированием процессов трудовой миграции. Отмечу, что сотрудничество в этом направлении развивается в целом положительно. Попросили российских коллег обратить внимание на вопросы, нерешенность которых, препятствует полноценной реализации потенциала сотрудничества в миграционной сфере", - сказал он.

Кроме того, Мухриддин сообщил, что в ходе переговоров была отмечена положительная динамика взаимной торговли. "Обратили внимание также на имеющиеся диспропорции в экспортно-импортных операций. Позитивным оценили процесс тестового запуска зеленого коридора по поставкам плодоовощной продукции Таджикистана в Россию", - добавил глава МИД Таджикистана.

Подготовка к парламентским выборам

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым информировал о подготовке парламентских выборов, которые состоятся в республике 1 марта.

"Мы проинформировали наших коллег о нашей подготовке к парламентским выборам в Таджикистане, намеченных на предстоящее воскресенье 1 марта", - сообщил Мухриддин журналистам.

Стороны также приняли решение об открытии избирательных участков в пяти городах России, в местах расположения дипломатических и консульских представительств Таджикистана.

1 марта в Таджикистане состоятся выборы в нижнюю палату парламента, 27 марта - в верхнюю палату.

Предыдущие парламентские выборы в Таджикистане прошли в марте 2015 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТаджикистанРоссия
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