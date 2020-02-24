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Крамп-Карренбауэр подтвердила, что ХДС выберет нового лидера 25 апреля

По словам нынешнего председателя партии, кандидат в канцлеры будет определен на регулярном съезде ХДС в декабре

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Нынешний председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила, что партия изберет нового лидера на внеочередном съезде в Берлине 25 апреля. Об этом она сообщила на пресс-конференции в столице ФРГ.

"Мы проведем съезд 25 апреля. Он состоится в Берлине. На нем будет избран новый председатель", - сказала Крамп-Карренбауэр. По ее словам, избрание нового лидера будет самым тесным образом связано с последующим выбором кандидата в канцлеры на выборах в Бундестаг в 2021 году. Как ожидается, кандидат в канцлеры будет определен на регулярном съезде ХДС в декабре. Тогда же будет представлена предвыборная программа.

Крамп-Карренбауэр назвала "горьким вечером" для христианских демократов вечер 23 февраля, когда были озвучены предварительные итоги земельных выборов в Гамбурге, на которых ХДС, по ее словам, показал "исторически плохой результат". Христианско-демократический союз потерпел на них катастрофическое поражение, набрав всего около 11% голосов, что стало наихудшим результатом партии на земельных выборах с 1951 года.

Крамп-Карренбауэр сообщила, что провела переговоры с возможными кандидатами на пост нового председателя ХДС - премьер-министром германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армином Лашетом, бывшим главой парламентской фракции консерваторов ФРГ Фридрихом Мерцем, нынешним министром здравоохранения ФРГ Йенсом Шпаном и главой комитета Бундестага по внешней политике Норбертом Реттгеном.

Теги
ГерманияКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
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