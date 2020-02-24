В Раде начали подготовку к проведению круглых столов по закону о госязыке

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины начали подготовку к проведению серии общенациональных круглых столов, на которых будет обсуждаться принятый в прошлом году закон о государственном языке и нарабатываться предложения по внесению в него поправок. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко в интервью изданию "Главком".

"Мы начали подготовку к национальным круглым столам на базе комитета относительно чувствительных вопросов, в частности и языкового. Для того, чтобы понять, какой компромиссный подход можно было бы найти. Такой, который бы объединял страну. Это непростой вопрос", - сказал депутат. К дискуссиям будут привлекаться специалисты, научные деятели и эксперты, пояснил Ткаченко.

Он подчеркнул, что общество уже давно ждет "откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу". "Мне кажется, что принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Рады заложило много рисков. Для общества в целом и для новых депутатов. Относительно этого языкового закона есть вопросы", - сказал глава комитета. Среди проблемных вопросов он назвал наличие штрафов за использование языка в сфере услуг.

Закон о госязыке

Верховная рада 25 апреля прошлого года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действующий в то время президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. Теперь все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота 90% для передач на украинском языке.

Следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы". Они могут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

В ноябре в стране появилась должность уполномоченного по защите государственного языка. Назначенная на этот пост Татьяна Монахова заявила, что через два-три года за нарушение закона о госязыке на Украине будут штрафовать на сумму до $500. Она пояснила, что нарушением закона считается игнорирование украинского языка при любом обращении "к государству", в том числе в больницы и поликлиники.

Ранее эксперты Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковали ряд положений закона. Комиссия предложила отложить вступление закона в силу до принятия закона о нацменьшинствах. Она отметила, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств.