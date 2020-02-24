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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Представитель США заявил в суде, что против Ассанжа выдвинуты обычные уголовные обвинения

Совокупно по выдвинутым 18 обвинениям журналисту грозит до 175 лет тюремного заключения

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Представитель Соединенных Штатов заявил в лондонском суде, что против создателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдвинуты обычные уголовные обвинения, а информирование им населения не может служить оправданием нарушения законов. Об этом королевский адвокат Джеймс Льюис, представляющий сторону обвинения, заявил в Королевском суде Вулиджа, где в понедельник начались слушания по экстрадиции Ассанжа в США.

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История дела Джулиана Ассанжа

Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений, в частности, он обвиняется в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. Совокупно по выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

"Это обычные уголовные обвинения, и любое лицо, журналист или источник, который взламывает защищенную систему или пытается получить несанкционированный доступ к ней, или помогает другим сделать это, или склоняет их к этому, виновен в совершении преступления с использованием компьютера", - сказал Льюис.

"Информирование или журналистика не являются оправданием преступной деятельности или разрешением на нарушение обычных уголовных законов", - добавил адвокат, отметив, что это применимо к "Великобритании, США и любой цивилизованной стране мира".

"Поставил под угрозу жизни людей"

Юрист выступил с утверждением, что публикация документов WikiLeaks поставила под угрозу жизнь многих людей по всему миру.

"Распространив эти материалы в неотредактированном виде, он, возможно, поставил под угрозу нанесения серьезного вреда, причинения пыток или даже смерти множество людей - активистов, журналистов, адвокатов, религиозных лидеров, диссидентов и членов их семей", - заметил Льюис. "То, что Ассанж пытается защитить как свободу слова, относится не к публикации секретных материалов, он пытается выступить в защиту публикации источников - имен людей, которые поставили себя под угрозу оказанием помощи Соединенным Штатам и их союзникам", - сказал адвокат.

Он называл преувеличением срок в 175 лет заключения, который, по подсчетам правозащитников, может грозить Ассанжу, но признал, что окончательное решение на этот счет должен принять американский суд.

Акции протеста

Суд проходит на фоне акций в поддержку Ассанжа устроенных у здания суда сотнями его сторонников. При этом сторонники Ассанжа подчинились выдвинутым судьей Ванессой Барайтсер требованиям отойти от здания суда и собраться за внешней металлической оградой.

Однако они не прекратили скандировать лозунг "США, Британия, руки прочь от Ассанжа!", используя мегафоны, и подручными предметами отбивая ритм по прутьям ограды.

Сроки судебного процесса

Процесс займет четыре недели и будет разбит на две части. Первый этап продлится до пятницы, после чего в процессе будет объявлен перерыв на три месяца. Рассмотрение дела возобновится 18 мая и продлится еще три недели.

Если запрос американских властей будет удовлетворен, то санкцию на выдачу Ассанжа должна дать глава МВД Великобритании Прити Пател. Но и в этом случае у адвокатов австралийца останется возможность оспорить решение в Высоком суде Лондона, а затем и в Верховном суде или Европейском суде по правам человека, на что могут уйти годы.

Теги
СШАВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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